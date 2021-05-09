«Я никого не благодарил, а тебе скажу спасибо»: Тимати написал о бывшей девушке брата

Главный герой нового сезона проекта «Холостяк» Тимур Юнусов опубликовал на своей странице последние моменты, проведенные с Любовью Лишневской на шоу.

Тимати разместил ролик, в котором прощается с мастером тату. Блондинка, покидая виллу, сказала, что ни одна из девушек не подходит Тимати.

«Хочу отдать тебе должное. Написал очень много, но вышло слишком лично для публичного пространства… Сокращу. Ты не мейнстрим, поэтому ни одна из вышеперечисленных мною причин нахождения в проекте не откликается в тебе ответом на вопрос «зачем вообще я здесь?». Для меня это ценно, так как в этом и есть твоя собственная правда, и я это уважаю», — отметил Тимати.

Также артист добавил, что был поражен участием девушки в шоу. По словам Тимати, Лишневская давно знакома с ним и его семьей. Ранее стало известно, что блондинка встречалась с братом Тимура — Артемом Юнусовым.

«Я никого не благодарил, а тебе скажу «спасибо», что все-таки. Понимать без слов — это супер-тру-прерогатива рубежа, примерно «оловянной свадьбы». Понимаешь (сечешь), о чем я?», — оставил холостяк интригующее послание Лишневской.

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