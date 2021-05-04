Без музыкального образования: кто такой Jony — победитель второго сезона шоу «Маска»

Teleprogramma.pro рассказывает о том, кто выиграл проект в костюме крокодила.

В воскресенье, 2 мая, завершился второй сезон популярного шоу «Маска». Победителем стал артист, скрывающийся за маской Крокодила. Им оказался 25-летний музыкант и исполнитель азербайджанского происхождения Jony. Примечательно, что в отличие от многих своих конкурентов, артист еще только набирает обороты славы.

Мечта превыше бизнеса

Джони или Jony родился 29 февраля 1996 года в Баку. Настоящее имя артиста — Джахид Афраил оглы Гусейнли. У знаменитости нет специального музыкального образования. Первый раз Джахид поразил своим голосом школьного учителя музыки. Мальчик стал посещать занятия в школьном хоре. А уже в девятом классе Jony намеревался связать свою жизнь с музыкой.

Однако отец Джахида хотел, чтобы сын последовал по его стопам — занимался бизнесом. Джахид не сопротивлялся и поступил в Государственный Университет Управления на факультет международного бизнеса. Но в 22 года окончательно разочаровался в профессии. Будущий артист понимал, что во что бы то ни стало должен стать музыкантом.

Первые шаги на пути к главной цели

Еще во время учебы в университете Jony начал записывать кавер-версии популярных песен и публиковать их в личном микроблоге. Так его заметил соотечественник и коллега — музыкант Эльман Зейналов. Он предложил начинающему артисту работать в одной команде — на лейбле RAAVA Music.

Jony согласился и вскоре выпустил пять собственных композиций — «Пустой стакан», «Френдзона», «Звезда», «Аллея» и совместный с HammAli & Navai трек «Без тебя я не я». Постепенно артист стал набирать популярность в Сети. Почти 100 миллионов просмотров набрал клип Джонни — «Аллея».

В сентябре 2019 года Jony выпускает песню «Комета», которая занимает первые строчки в Apple Music. А через год у музыканта выходит новый альбом «Небесные розы», треки которого попадают в ротацию практически на любом радио.

Появление на телевидении

В июне 2020 года Jony стал музыкальным гостем на программе Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Он исполнил в эфире Первого канала песню «Ты беспощадна». На YouTube трек набрал более девяти миллионов прослушиваний.

А уже в феврале 2021 года исполнитель лично побеседовал с Ургантом. В беседе Jony рассказал о тайне происхождения своего псевдонима.

Оказалось, что еще в детстве маленький Джахид был очарован мультфильмом «Джонни Браво». Мама будущего артиста в шутку стала называть сына именем его любимого героя. А позже и сам мальчик начал представляться Джони, чтобы сверстникам было проще выговорить его имя.

Маска Крокодила и грандиозная победа

После того, как Филипп Киркоров на правах председателя жюри шоу «Маска» на НТВ присудил победу 25-летнему Jony, поклонники шоу разделились на два лагеря. Одни зрители были рады тому, что проект раскрывает молодые таланты. Так как в прошлом году золото проекта забрал 31-летний певец Анатолий Цой.

Другие фанаты программы были разочарованы результатом финала. Многие из них признались, что даже не знали такого артиста, как Jony.

Несмотря на неоднозначные оценки народного жюри, известные артисты поддержали победителя в костюме Крокодила.

«Молодец! Ты — потрясающий артист! Все только начинается!», — написал Филипп Киркоров в комментариях под фото артиста после победы.

А телеведущая Ольга Бузова лично поздравила Jony после финала. Она призналась, что давно является поклонницей творчества артиста.

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