«Лама и Носорог – вот кто достоин первого места»: в Сети обсуждают финал шоу «Маска»

Во втором сезоне победителем стал певец Джони, который скрывался в костюме Крокодила.

Шоу «Маска» на телеканале НТВ завершилось накануне победой Крокодила. Филипп Киркоров на правах председателя жюри принял решение не присуждать «золото» фавориту проекта Ламе, и для многих телезрителей такой исход оказался настоящим шоком.

В Сети стали обсуждать решение Киркорова, а также высказывать мнение о том, что именно достоин победы.

«Кто такой Джони! Как он мог выиграть вообще! Как его можно угадать вообще? Перепеть Айвазова? Смешно. Настоящие победители Носорог и Заяц! Респект! Они открытие!», «Очень хотелось Ламу видеть на первом месте», «Это было что-то! Весь сезон получился просто шикарным», «Юсиф, Кирилл и Юля — истинные победители!!!», «Лама и Носорог — вот кто достоин первого места.. не согласна с итогом выпуска», — пишут фолловеры в микроблоге Валерии.

У Филиппа Киркорова тоже в комментария «жаришка», если выражаться его словами. Фолловеры пишут:

«Лама заслуживала победы больше», «Маска раскрывает молодых талантов! В прошлом году Цой, а в этом Джони! Да и Паршута, Туриченко! Легенды! Достойно, хотя я конечно болела за Змею и Носорога», «Кто такой Джони?», «Я кстати тоже не знала, кто такой Джони», «Носорога жаль. Он лучший», «Это пипец финалисты не заслуженные», «Паршута и Батрутдинов были лучшие», — считают комментаторы.

В финале, напомним, сошлись четыре маски – Заяц, Лама, Змея и Крокодил. Первым в шаге от финала был рассекречен Ушастый, которым оказался Тимур Батрутдинов. Третье место досталось Змее Юлии Паршуте.

Певец Джони, в миру Джахид Афраил оглы Гусейнли, родом из Азербайджана. Ему 25 лет, и он уже завоевал любовь молодежной аудитории. Его хиты «Комета», «Ты беспощадна», «Лали» полюбились миллионам слушателей.

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