Как, уже финал? Кто может стать победителем второго сезона шоу «Маска»

Заяц, Змея, Лама и Крокодил. Теперь это не просто участники, а финалисты второго сезона популярного шоу. Участники смогли продержаться 11 выпусков и теперь готовы сразиться за победу. Кто из них станет лучшим – ждать остается совсем немного. В воскресенье, 2 мая, на НТВ выходит финальный выпуск «Маски».

По традиции, Teleprogramma.pro устроила голосование среди читателей: кто же победит в шоу «Маска»?

Это последнее голосование и последняя попытка предугадать, чем же завершится второй сезон. Вот как разделились голоса: большинство надеются, что победит Крокодил. За него голосуют 36%.

Собственно говоря, если этот участник станет победителем, то оставшаяся троица автоматически получает статус финалистов.

Именно так рассудили читатели и оставили в финалистах Зайца, Змею и Ламу. Они разделили по 17 % голосов.

Надо сказать, что для многих участников предстоящий финал шоу оказался не самым приятным сюрпризом. Вариант ответа: «Серьезно, в воскресенье уже финал?» выбрали 6% респондентов.

Оставшиеся 6% о финале осведомлены и уверены, что победит дружба. Так как выделить кого-то одного из участников «Маски» задача, которая под силу только членам жюри.

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