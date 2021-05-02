Видеорецепт: как испечь творожный пасхальный кулич
Видео
10 лет со дня свадьбы Уильяма и Кейт: как живут королевичи
Видео

Как, уже финал? Кто может стать победителем второго сезона шоу «Маска»

Читатели Teleprogramma.pro проголосовали за оставшихся участников проекта.

Как, уже финал? Кто может стать победителем второго сезона шоу «Маска»
Как, уже финал? Кто станет победителем второго сезона шоу «Маска»? Фото: НТВ

Заяц, Змея, Лама и Крокодил. Теперь это не просто участники, а финалисты второго сезона популярного шоу. Участники смогли продержаться 11 выпусков и теперь готовы сразиться за победу. Кто из них станет лучшим – ждать остается совсем немного. В воскресенье, 2 мая, на НТВ выходит финальный выпуск «Маски».

По традиции, Teleprogramma.pro устроила голосование среди читателей: кто же победит в шоу «Маска»?

Это последнее голосование и последняя попытка предугадать, чем же завершится второй сезон. Вот как разделились голоса: большинство надеются, что победит Крокодил. За него голосуют 36%.

Собственно говоря, если этот участник станет победителем, то оставшаяся троица автоматически получает статус финалистов.

Именно так рассудили читатели и оставили в финалистах Зайца, Змею и Ламу. Они разделили по 17 % голосов.

Надо сказать, что для многих участников предстоящий финал шоу оказался не самым приятным сюрпризом. Вариант ответа: «Серьезно, в воскресенье уже финал?» выбрали 6% респондентов.

Оставшиеся 6% о финале осведомлены и уверены, что победит дружба. Так как выделить кого-то одного из участников «Маски» задача, которая под силу только членам жюри.

Шоу «Маска»
Читатели Teleprogramma.pro проголосовали за финалистов шоу «Маска».
Фото: Teleprogramma.pro

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»ЗайцзмеякрокодилЛамаНТВопрос