Участница «Холостяка» ушла на свидание с Тимати и не вернулась на виллу ночевать

В седьмой серии популярного шоу «Холостяк» Тимати заставил девушек переживать. Рэпер пригласил на свидание тату-мастера Любовь Лишневскую. Молодые люди покатались на шикарном Lamborghini, а после – поднялись на 124-й этаж одного из дубайских небоскребов, чтобы полюбоваться ночным городом.

Тимати и Любовь разговаривали обо всем на свете и не обратили внимание, как пролетело время. Возвращать на виллу девушку рэпер не стал, а предложил ей переночевать в номере гостиницы. Правда, Лишневская призналась, что долго не смогла уснуть.

Ой, что началось на вилле, где живут остальные участницы проекта. Тот факт, что Любовь не вернулась домой после свидания с Тимати, спровоцировал много слухов. Девушки предположили, что у них с Тимати случился секс.

Лишневская, тем временем, выспалась в дубайской гостинице и приехала на виллу лишь к вечеру, к церемонии роз. Тимати специально попросил девушку остаться в номере подольше, чтобы остальные участницы проекта не забросали ее лишними вопросами.

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