Муж звезды 90-х Зинаиды Сазоновой скрывал от нее своих детей

Павел Григорьевич увиделся с беременной любовницей. Однако он не знал, что редакторы телепередачи отыскали его первую супругу, которая все эти годы сама растила его сына и дочку.

Зинаида Сазонова была знаменита на всю Россию в 90-х годах, но теперь она уже не выступает. Однако некоторое время назад достоянием общественности стала ее личная жизнь. Певица была счастлива в браке с Павлом Перервой, но узнала о его измене с молодой девушкой Жанной Климовой. Он заверял, что новая избранница подарит ему ребенка. Но тогда Жанна вывела на чистую воду саму артистку, которая, как оказалось, скрывает имя отца своей дочки Инны. ДНК-тест показал, что Павел не папа девочки.

Но теперь Сазоновой снова пришлось появиться в студии «На самом деле». Теперь ответ на полиграфе держал ее муж, который расстался с любовницей. Вот только Жанна утверждает, что ждет от него ребенка. Павел Григорьевич заверил, что это невозможно, так как он не может иметь детей. Эксперты в студии сразу заподозрили, что его слова противоречат его прежним высказываниям. А Зинаида Асатуровна отметила, что готова взять будущего ребенка в свою семью.

«Я уверен, что у меня не может быть детей. У меня нет детей», — заверил мужчина.

После этого в студии появился молодой человек по имени Виктор. 22-летний парень отметил, что является сыном Павла Григорьевича. Он сказал, что может сделать тест ДНК. После этого муж Сазоновой признался, что у него была связь с некой Галиной. Она и является мамой мальчика. Также в студию пришла дочка Павла Григорьевича, Виктория. Она отметила, что отец ушел из семьи к другой женщине.

Галина также пришла в студию и рассказала об отношениях с Павлом. Примечательно, что даже после историй с изменами и сокрытием детей Зинаида Асатуровна заверила, что любит мужа. В конце передачи был озвучен ДНК-тест, который сделала любовница Павла, Жанна. Оказалось, она ждет ребенка не от него.

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