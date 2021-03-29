Звезда 90-х Зинаида Сазонова 30 лет скрывает от дочки имя ее настоящего отца

В студии передачи «На самом деле» артистка увиделась с соперницей. Ей пришлось признаться, что много лет она хранила тайну от мужа.

Имя Зинаиды Сазоновой гремело на всю Россию в 90-х годах. Теперь она уже почти не выступает. Лишь в 2007 году в одном из интервью заслуженная артистка рассказала о своей жизни с мужем Павлом Перервой, с которым у нее разница в возрасте в шесть лет. Еще недавно казалось, что они счастливы вместе. Но в январе 68-летняя певица перенесла сердечный приступ, узнав об измене супруга с 24-летней девушкой Жанной, которая годится ей во внучки.

Теперь Зинаида вызвала соперницу на очную ставку. Они появились в студии передачи «На самом деле». Поводом стало то, что любовница Павла утверждает, что жена все эти годы обманывала его. Якобы дочку Инну она родила совсем от другого мужчины.

«Я его застала с молодой девушкой, которая его гладила, обнимала. Это было на очередной работе, а мы работаем вместе. Мне стало так плохо, что я не могла ничего сказать. Я лежала несколько дней под капельницами. Нервничать мне нельзя. В 2017 году я перенесла тяжелые операции на сердце и еле-еле вылезла из этого состояния», — рассказала Сазонова.

Теперь женщина обескуражена тем, что муж требует от нее ДНК-тест. Она предположила, что таким образом он ее хочет разозлить и лишить возможности сохранить семью.

«Я давно это замечала. В течении полугода все время был звонок ночью. Постоянно звонила женщина. А он то спит, и его не разбудить. Я стараюсь не брать телефон, но тут уже надоело. Беру трубку и слышу женский голос», — поделилась артистка. «Подруги сказали Павлу, что до этого у нее был другой брак и она привела ему уже взрослого ребенка», — сделала выпад в адрес женщины Жанна.

Она считает, что певица обманывает мужа. Павел подтвердил, что ему поступали звонки, а также друзья говорили, что дочка рождены не от него. Оказалось, что на архивных фото есть мужчина, который держит крохотную Инну на руках. Артистка пояснила, что это просто ее друг. Однако Зинаида под давлением заявила, что действительно этот мужчина отец ее дочки. Однако детектор лжи показал, что она врет. Позже выяснилось, что это не друг, а первый муж певицы Степан. Более того, Сазонова дважды соврала. Ни Павел, ни Степан не являются отцами Инны.

«Да, Инна не твоя дочь. Чья она, я говорить не буду. Я хочу сказать, что это твое право. Я хотела сохранить семью. Ты хороший человек», — пояснила Сазонова.

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