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«Держим кулаки»: члены жюри «Точь-в-точь» восхитились вокалом Антонюк

В девятом выпуске шоу артистка перевоплотилась в Гвен Стефани.

«Держим кулаки»: члены жюри «Точь-в-точь» восхитились вокалом Антонюк
Дарья Антонюк. Фото: Global Look Press

На образ Гвен Стефани в очередном выпуске шоу «Точь-в-точь» замахнулась Дарья Антонюк. Харизмой и энергетикой она покорила всех членов жюри и заработала максимальные 20 баллов.

 «Смотрел на твой номер и считаю, что ты достойна большой мировой сцены. Мне очень хочется пожелать тебе своего материала, потому что ты этого достойна. Будем держать за тебя кулаки. А уж когда ты выйдешь на сцену какой-нибудь премии, то задашь жару», — сказал Галкин.

С его мнением согласился Игорь Николаев, который на этот раз заменил в кресле жюри Максима Аверина.

«Надо придумать, что тебе сделать. Номер был профессиональный, ты отработала легко, конечно, пять», — сказал Николаев.

При всем этом ведущий проекта Александр Олешко рекомендовал Дарье взять в продюсеры Максима Галкина.

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