«Потрясающий номер»: Галкин расхвалил Макееву за джазовое выступление на «Точь-в-точь»

В девятом этапе пятого сезона шоу «Точь-в-точь» Анастасия Макеева появилась на сцене в образе американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд. Она настолько точно смогла перевоплотиться что получила за номер максимальное количество баллов — все члены жюри поставили пятерки и засыпали Настю комплиментами.

«Спасибо большое за потрясающий номер! Это один из таких редких случаев, когда все было гармонично. Слушал и редко ловил себя на мысли: а ведь это кто-то изображает Эллу Фицджеральд. Самое главное — в улыбке, стати, одежде чувствовалась легкость. Браво!» — сказал Галкин.

Ярмольник же предположил, что Макеева сможет сыграть артистку даже в кино, настолько просто она вошла в образ.

«Это было невероятно! Вообще фантастика. Настолько здорово. Если бы сегодня начали снимать картину про Эллу, то ты бы была вне конкуренции!» — сказал Ярмольник.

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