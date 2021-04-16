Полуфинал «Точь-в-точь»: звезды переоденутся в Елену Ваенгу, Богдана Титомира, Диану Арбенину и других артистов

Вот и подходит к концу популярное шоу Первого канала «Точь-в-точь», в котором звезды переодеваются в других знаменитостей и исполняют их песни так, чтобы никто не смог их отличить.

Над созданием образов работает большая команда – гримеры, специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. А для того, чтобы артист смог скопировать и голос исполнителя, которого он изображает – помогает педагог по вокалу Марина Полтева.

В новом сезоне принимают участие Дарья Антонюк, Доминик Джокер, Мария Зайцева, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин, Александр Шоуа.

Всем этим артистам придется изобразить в полуфинале Диану Арбенину, Богдана Титомира, Стиви Уандера, Барбру Стрейзанд, Тома Джонса, Елену Ваенгу, Эдуарда Хиля и др. А кто кем будет – вам придется угадать самим.

Перед каждым концертом артистам по девять часов накладывают грим. Александр Шоуа, кстати, рассказал в эксклюзивном проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду», что ему очень тяжело далось участие в шоу «Точь-в-точь».

— Вы не представляете, как это тяжело, сидеть на гриме по 9 часов. Потом возиться со всей этой историей, которая разрушает твое сознание, всю твою психику. В процессе шоу ты забываешь, как выглядишь. Потому что ты каждый день примеряешь новое лицо, в основном лицо человека, которого не знаешь лично, — сказал Шоуа Teleprogramma.pro.

Оценивать артистов в новом выпуске будут традиционно Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Максим Галкин. А вот четвертым судьей станет оперная певица Хибла Герзмава.

В тайной комнате находится третейский судья, который также выставляет свои оценки после каждого выступления. Все они оценивают пластику, вокал, но главное — чтобы все было точь-в-точь.

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