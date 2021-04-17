«Деловая колбаса»: в «Холостяк» вернулась еще одна девушка, которая ранее покинула шоу

И это не Дарья Погадаева.

В первой серии восьмого сезона на проект «Холостяк» к Тимати из Белоруссии приехала 22-летняя Мария Лобанова. Девушка сразу привлекла внимание музыканта, произведя впечатление скромной красотки.

Однако после церемонии знакомства модель заявила, что вынуждена покинуть проект по семейным обстоятельствам. Якобы у нее был запланирован отдых с семьей и отменять его она была не намерена.

Тимати отпустил Марию со словами, что она может вернуться в шоу в любое удобное для нее время. Так она и сделала. Отдохнув на Мальдивах, девушка прилетела в Эмираты, чтобы бороться за сердце холостяка.

— Я ее периодически вспоминал, мне Маша сразу показалась симпатичной, — признался Тимати.

— Залетела тут, деловая колбаса, — злились остальные участницы «Холостяка».

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