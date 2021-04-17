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Анатолий Цой предположил, кто может стать новым победителем шоу «Маска»

Певец не пропускает ни одного выпуска проекта.

Анатолий Цой предположил, кто может стать новым победителем шоу «Маска»
Анатолий Цой. Фото: Global Look Press

Артист Анатолий Цой определился с личным победителем шоу «Маска». По мнению лучшего участника прошлого сезона, среди всех выделяется Змея.

Напомним, Цой стал первым победителем шоу, в котором звезды перевоплощаются в поющих животных и игрушек. К слову, многие зрители не ожидали такого финала. Однако Анатолий в костюме Льва смог покорить сердца жюри.

В новом сезоне Цой является лишь зрителем. И у знаменитости уже появились свои фавориты. Марина Кравец, которая скрывалась за маской Солнца больше всего нравилась музыканту. Однако резидент Comedy Club недавно выбыла из гонки.

«Это все-таки шоу, здесь важную роль играет и везение. Но думаю, что Марину можно было еще немного попридержать, она очень талантливая, ей еще было что показать», — рассказал Цой «Собеседнику».

Отметим, что телеведущий быстро нашел замену Солнцу. Теперь Анатолий болеет за Змею. В ней он видит главного претендента на победу. Также артист предположил, кто может скрываться под этой маской.

«Буду болеть за Змею. Думаю, под этой маской скрывается Лобода», — заявил артист.

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