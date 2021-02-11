Победитель «Маски» Анаталий Цой готов показать закулисье конкурса «X-Factor Казахстан»

Победитель восьмого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой начинал свою музыкальную карьеру в Казахстане. Артист участвовал в музыкальных телевизионных конкурсах, а после решил пройти кастинг в группу Константина Меладзе, где впоследствии и выступал на протяжении нескольких лет. Теперь же Цой сам стал членом жюри конкурса «X-Factor Казахстан». Музыкант готов показать фанатам, как выглядит закулисье конкурса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Хочешь воочию увидеть, как создается лучшее вокальное шоу страны?» — написал Цой.

Фанаты засыпали ее комментариями и напутственными словами.

«Удачи, ты самый лучший! Вау, какой красивый!» — писали пользователи Сети.

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