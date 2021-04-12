«Как я хотел, чтобы ты это сделала!»: Аверин расхвалил Макееву на шоу «Точь-в-точь»

В восьмом этапе шоу «Точь-в-точь» Анастасия Макеева вышла на сцену в образе Лайзы Миннелли. Номер на песню Main Herr не оставил равнодушным ни одного члена жюри и актриса получила максимальные оценки.

«Как я хотел, чтобы ты это сделала! Абсолютно твоя природа. Снимать тебя нужно бесконечно в кино, мюзиклах. Красивая, смелая, жаркая, какая-то невероятная Анастасия Макеева!», — сказал Аверин.

Поддержал его и Максим Галкин. Юморист отметил, что таких актрис, как Макеева, сейчас практически нет. Солидарен с коллегой был и Николай Фоменко, который стал приглашенным членом жюри.

«Ты настоящий мастер. Это странно, когда мы сидим и должны что-то обсуждать. Ты просто мегафантастическая актриса. Я снимаю шляпу!», — сказал Фоменко.

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