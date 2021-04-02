Ради новых высот: участниц «Ты_Топ-модель на ТНТ» заставят показать красивое падение

Первые скандал и слезы ждут зрителей шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» в выпуске, который выйдет в эфир 4 апреля. Одна из участниц проекта отказалась уходить по решению ведущих и потребовала, чтобы ее судьбу решила лично Анастасия Решетова, которая в этот раз будет отсутствовать в кресле жюри из-за травмы. Чем закончится это выяснение отношений, мы узнаем в новой серии.

А кроме этого, зрители увидят завершение кастинга в проект. Уже со следующего выпуска отобранные девушки будут заселены в «Дом моделей», где продолжат борьбу за главный приз. А пока им придется преодолеть суровые испытания, просто чтобы попасть в основной состав участниц.

В грядущем выпуске ведущие заставят девушек покорить новую высоту, причем в прямом смысле. Сначала красавицам предстоит дефиле на экстремально высоких каблуках, затем они должны будут пройти по физкультурному бревну, а в финале каждая должна будет показать изящное падение с двухметровой высоты в объятия красавцев-мужчин. Естественно, не все девушки смогут преодолеть страх высоты, а некоторые даже расплачутся перед ведущими.

Известно, что в итоге выпуска Гоша Карцев, Александр Гудков и Philipp Plein отберут в проект 14 моделей, а шести кандидаткам придется сказать «пока».

Смотрите новый выпуск «Ты_Топ-модель на ТНТ» в воскресенье, 4 апреля, в 17:30.

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