Тимати нашел новую фаворитку среди девушек, присоединившихся к «Холостяку» в Дубае

Новый выпуск «Холостяка» на ТНТ, который зрители увидят в субботу, 3 апреля, принесет немало интересных поворотов в шоу. Впрочем, как и предыдущие.

Начнем с того, что в проекте неожиданно появились новые девушки, которых не было на этапе знакомства в первой серии. Якобы из-за пандемии они не смогли вовремя прилететь в Москву, но для остальных участниц они будто бы свалились на голову, когда борьба за внимание Тимати уже набрала обороты.

Новые участницы не растерялись и быстро включились к проект, хотя «старые» восприняли их в штыки. Мало того, одна из новичков уже успела стать главной фавориткой Тимура Юнусова, отобрав это место у предыдущей красавицы.

В выпуске от 3 апреля зрители увидят, как одной девушке холостяк устроит свидание с лонгбордом, а второй — подводное приключение. Также Тимати раскроет ряд своих секретов: какое женское имя является его самым любимым, с чем он любит есть арбуз и в какой сказке мечтает оказаться с одной из участниц.

И, конечно же, не обойдется без нового правила. Это уже фишка восьмого сезона. Теперь в проекте появится белая роза, которая даст одной из девушек право в любой момент пригласить холостяка на свидание, и у мужчины не будет возможность отказать.

Кто первой получит белую розу, а кому не достанется красной в финале выпуска — смотрите шоу «Холостяк» 3 апреля в 22:00 на канале ТНТ.

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