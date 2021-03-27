К Тимати в шоу «Холостяк» приехали новые участницы

Девушки не могли раньше присоединиться к проекту из-за пандемии.

Третья серия нового сезона «Холостяка» стала очень неожиданной для участниц проекта. В конце выпуска ведущий объявил, что в шоу приехали новые претендентки на сердце Тимати.

— Часть девушек не смогли из-за закрытия границ прилететь на вечеринку в Москву. Но они смогли добраться сюда – в Эмираты, — сказал ведущий.

— Что? Мы были не в курсе! Это шок! – удивленно скандировали модели.

Кто эти девушки – нам пока не показали. Но, судя по трейлеру 4-го выпуска, это модели, причем не русскоговорящие.

Напомним, восьмой сезон «Холостяка» стал самым рейтинговым за всю его историю. На участие в проекте подали заявки 40 тысяч девушек. Все они хотели прийти к Тимати.

Рэпер, напомним, недавно расстался с матерью своего сына Ратмира. По словам музыканта, с Анастасией Решетовой у них сохранились хорошие отношения. Также у Тимура растет дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой.

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