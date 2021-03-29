«Хотел уберечь друга»: Катя Голден прокомментировала появление Крида в «Холостяке» с Тимати

Проект «Холостяк» на ТНТ начался для модели Кати Голден с ряда потрясений. Во-первых, она приехала на знакомство с Тимати без подарка и не при параде, готовилась на ходу и, в отличие от других участниц, сама получила презент от главного героя в виде платья. Во-вторых, на проекте неожиданно появился Егор Крид, который поставил под сомнение ее цель участия в шоу: якобы она пришла не из-за интереса к холостяку, а с корыстными мотивами. Такие подозрения довели Катю до слез.

Однако, вспоминая эту ситуацию в интервью, модель не стала злиться на Крида, а спокойно сделала выводы о его действиях.

«Когда дошла очередь до Егора, я даже представить не могла, что разговор зайдет в данное русло, — поделилась Голден с изданием Ok Magazine. — У Егора есть свои раны, связанные с проектом, и я думаю, что он хотел уберечь друга от схожей ситуации, но, к сожалению, промахнулся и выбрал не того человека, который пришел за пиаром, ведь в своей сфере у меня есть статус и своя аудитория».

Модель добавила, что действительно не собиралась завоевывать Тимира Юнусова, так как не знала его как личность. Она выбрала тактику просто быть собой и надеяться, что холостяк это оценит.

По ее первому впечатлению, рэпер оказался заботливым, очень воспитанным и открытым мужчиной.

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