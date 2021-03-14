Пианистка, журналистка и модели: список участниц восьмого сезона шоу «Холостяк» с Тимати

Дождались! Восьмой сезон шоу «Холостяк» стартовал на ТНТ! В этом году 25 девушек будут бороться за расположение известного рэпера Тимати.

Как известно, наш герой любит моделей, поэтому представительниц этой профессии будет много. Teleprogramma.pro публикует полный список участниц с фотографиями.

Мария Вебер, 22 года

Маша из города Сочи, учится в Кубанском государственном университете на журналиста.

— Я очень люблю море и горы. Люблю безумно природу.

Говоря о личной жизни, Маша призналась, что длительных отношений до проекта у нее не было.

Дарья Погодаева, 26 лет

Родилась в Свердловской области, но уже четыре года живет в Москве. Снимается для магазинов одежды, для косметических брендов. В том числе, снималась в одном из клипов Тимати.

Встречалась с иностранцем и в период пандемии их отношения дали трещину.

Александра Маслакова, 25 лет

Приехала из города Ханты-Мансийска, работает радиоведущей.

— Я бы хотела стать частью проекта и раскрыть Тимати. Мне интересно – какой он на самом деле, — призналась девушка.

Когда девушка подошла к Тимати, то заявила, что они должны были встретиться еще год назад. Но подробности девушка пообещала открыть позже.

Любовь Вишневская, 24 года

Родилась в Москве, работает в тату-салоне. Периодически снимается в рекламных роликах. Принимала участие в съемках клипа Егора Крида.

— У меня около 11 татуировок, я люблю жить в ярком мире, — отметила красотка.

Была замужем, в данный момент разведена.

Мария Лобанова, 22 года

Девушка приехала в Москву из Белоруссии. Призналась, что ей нравятся брутальные мужчины и одна один день сидела в мексиканской тюрьме!

Как выяснилось, она уже знакома с Тимати. На последнем этапе кастинга шоу «Холостяк» рэпер пришел к ней вместо психолога, и они общались. Кстати, красотка шьет одежду.

Анастасия Леонова, 24 года

Приехала в Москву к Тимати из Тольятти. Модель.

— У него бешеная и волшебная энергетика. И она настолько сильная, что меня поглощает, — заявила девушка продюсерам шоу.

Александра Свиридовская, 21 год

Из Мурманска, снимается также для различных рекламных кампаний. Привезла Тимати в подарок коробку конфет.

Екатерина Голден, 23 года

Девушка подала заявку на участие в проекте самой последней. Она была уверена, что едет на кастинг, однако продюсеры шоу решили ее отправить сразу в участницы. Без макияжа, без красивого платья.

Живет красотка в Лос-Анджелесе.

— Мне было интересно, как она отреагирует, — сказал Тимати. – Ведь в этом «Холостяке» многое пойдет не по плану.

Тимати подарил ей платье и выразил свою явную симпатию.

Лара Лепп, 24 года

Художница из Твери. Познакомилась с Тимати до проекта. Музыкант пришел в салон красоты, в котором девушка красила волосы, готовясь к участию в шоу.

— Обаятельная! А что будет дальше – я вам сказать не могу, — заявил холостяк.

Елизавета Фросина, 27 лет

А эта участница проекта «Холостяк» появилась эффектно. Сначала она подошла к Тимати в виде гримера, а затем сняла с себя кофту, расплела волосы и заявила, что пришла к нему.

Лиза – визажист, бьюти-эксперт, также занимается разработкой косметики.

— В твоем творчестве есть глубокая философия и меня это очень привлекает, – отметила девушка.

Елена Мир, 32 года

Скромная пианистка с шикарными длинными волосами сразу приковала внимание Тимати.

— Я хочу стать великим композитором, — удивила красотка.

Девушка в качестве подарка записала на пианино песню Тимати «Звездопад».

Кристина Кустова, 29 лет

Родилась и живет в Москве, есть дочь, разведена. Девушка настолько переживала, что не могла найти слов, чтобы представиться.

— У него такая энергетика, что меня подшатнуло! – призналась участница.

Татьяна Супиченко, 24 года

Девушка приехала из Севастополя. В качестве подарка презентовала Тимати альбом с его фотографиями.

— Мы просмотрели вместе эти фотографии и все так быстро произошло, — заинтриговала Таня.

Модель, а вы сомневались?

Кстати, этой девушке Тимати подарил первую розу.

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