Пианистка, журналистка и модели: список участниц восьмого сезона шоу «Холостяк» с Тимати

Как известно, наш герой любит моделей, поэтому представительниц этой профессии будет много. Teleprogramma.pro публикует полный список участниц с фотографиями.
Мария Вебер, 22 года
Маша из города Сочи, учится в Кубанском государственном университете на журналиста.
— Я очень люблю море и горы. Люблю безумно природу.
Говоря о личной жизни, Маша призналась, что длительных отношений до проекта у нее не было.
Дарья Погодаева, 26 лет
Родилась в Свердловской области, но уже четыре года живет в Москве. Снимается для магазинов одежды, для косметических брендов. В том числе, снималась в одном из клипов Тимати.
Встречалась с иностранцем и в период пандемии их отношения дали трещину.
Александра Маслакова, 25 лет
Приехала из города Ханты-Мансийска, работает радиоведущей.
— Я бы хотела стать частью проекта и раскрыть Тимати. Мне интересно – какой он на самом деле, — призналась девушка.
Когда девушка подошла к Тимати, то заявила, что они должны были встретиться еще год назад. Но подробности девушка пообещала открыть позже.
Любовь Вишневская, 24 года
Родилась в Москве, работает в тату-салоне. Периодически снимается в рекламных роликах. Принимала участие в съемках клипа Егора Крида.
— У меня около 11 татуировок, я люблю жить в ярком мире, — отметила красотка.
Была замужем, в данный момент разведена.
Мария Лобанова, 22 года
Девушка приехала в Москву из Белоруссии. Призналась, что ей нравятся брутальные мужчины и одна один день сидела в мексиканской тюрьме!
Как выяснилось, она уже знакома с Тимати. На последнем этапе кастинга шоу «Холостяк» рэпер пришел к ней вместо психолога, и они общались. Кстати, красотка шьет одежду.
Анастасия Леонова, 24 года
Приехала в Москву к Тимати из Тольятти. Модель.
— У него бешеная и волшебная энергетика. И она настолько сильная, что меня поглощает, — заявила девушка продюсерам шоу.
Александра Свиридовская, 21 год
Из Мурманска, снимается также для различных рекламных кампаний. Привезла Тимати в подарок коробку конфет.
Екатерина Голден, 23 года
Девушка подала заявку на участие в проекте самой последней. Она была уверена, что едет на кастинг, однако продюсеры шоу решили ее отправить сразу в участницы. Без макияжа, без красивого платья.
Живет красотка в Лос-Анджелесе.
— Мне было интересно, как она отреагирует, — сказал Тимати. – Ведь в этом «Холостяке» многое пойдет не по плану.
Тимати подарил ей платье и выразил свою явную симпатию.
Лара Лепп, 24 года
Художница из Твери. Познакомилась с Тимати до проекта. Музыкант пришел в салон красоты, в котором девушка красила волосы, готовясь к участию в шоу.
— Обаятельная! А что будет дальше – я вам сказать не могу, — заявил холостяк.
Елизавета Фросина, 27 лет
А эта участница проекта «Холостяк» появилась эффектно. Сначала она подошла к Тимати в виде гримера, а затем сняла с себя кофту, расплела волосы и заявила, что пришла к нему.
Лиза – визажист, бьюти-эксперт, также занимается разработкой косметики.
— В твоем творчестве есть глубокая философия и меня это очень привлекает, – отметила девушка.
Елена Мир, 32 года
Скромная пианистка с шикарными длинными волосами сразу приковала внимание Тимати.
— Я хочу стать великим композитором, — удивила красотка.
Девушка в качестве подарка записала на пианино песню Тимати «Звездопад».
Кристина Кустова, 29 лет
Родилась и живет в Москве, есть дочь, разведена. Девушка настолько переживала, что не могла найти слов, чтобы представиться.
— У него такая энергетика, что меня подшатнуло! – призналась участница.
Татьяна Супиченко, 24 года
Девушка приехала из Севастополя. В качестве подарка презентовала Тимати альбом с его фотографиями.
— Мы просмотрели вместе эти фотографии и все так быстро произошло, — заинтриговала Таня.
Модель, а вы сомневались?
Кстати, этой девушке Тимати подарил первую розу.