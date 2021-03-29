«Ты сделала невозможное!»: Галкин расхвалил Макееву за образ Кристалинской

В шестом выпуске пятого сезона шоу «Точь-в-точь» Анастасия Макеева перевоплотилась в Майю Кристалинскую. На сцене она появилась с песней «Я тебя подожду» и получила максимальное количество баллов — все пятерки.

«Когда я узнал, что кто-то будет изображать Майю Кристалинскую, и посмотрел на это с позиции нынешнего 2021 года, то подумал: «Это невозможно!». Эта эпоха настолько от нас удалилась…Ты сделала невозможное! Я не услышал ни одного огреха, я не увидел ни одного выпадения из образа. Это было так потрясающе! Я тебя не узнал даже», — сказал Галкин.

А вот Максим Аверин нашел недочеты.

«По голосу, конечно, не совсем туда попала. Но самое главное, что удалось уловить нежный, маленький мир Майи Кристалинской», — отметил Аверин.

Приглашенный член жюри Михаил Боярский сделал замечание по поводу внешнего вида актрисы. Тем не менее свои пять баллов поставил.

«Были огрехи и нотки в начале были не совсем точные. Поскольку это слишком аскетичный номер, можно было чуть пополнее себя сделать, слишком стройная, слишком красивая», — сказал Боярский.

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