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«Ты сделала невозможное!»: Галкин расхвалил Макееву за образ Кристалинской

На сцене шоу перевоплощений «Точь-в-точь» актриса исполнила песню «Я тебя подожду».

«Ты сделала невозможное!»: Галкин расхвалил Макееву за образ Кристалинской
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

В шестом выпуске пятого сезона шоу «Точь-в-точь» Анастасия Макеева перевоплотилась в Майю Кристалинскую. На сцене она появилась с песней «Я тебя подожду» и получила максимальное количество баллов — все пятерки.

«Когда я узнал, что кто-то будет изображать Майю Кристалинскую, и посмотрел на это с позиции нынешнего 2021 года, то подумал: «Это невозможно!». Эта эпоха настолько от нас удалилась…Ты сделала невозможное! Я не услышал ни одного огреха, я не увидел ни одного выпадения из образа. Это было так потрясающе! Я тебя не узнал даже», — сказал Галкин.

Майя Кристалинская и Анастасия Макеева
Майя Кристалинская и Анастасия Макеева (справа). Скриншот: youtube.com/Шоу на Первом

А вот Максим Аверин нашел недочеты.

«По голосу, конечно, не совсем туда попала. Но самое главное, что удалось уловить нежный, маленький мир Майи Кристалинской», — отметил Аверин.

Приглашенный член жюри Михаил Боярский сделал замечание по поводу внешнего вида актрисы. Тем не менее свои пять баллов поставил.

«Были огрехи и нотки в начале были не совсем точные. Поскольку это слишком аскетичный номер, можно было чуть пополнее себя сделать, слишком стройная, слишком красивая», — сказал Боярский.

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