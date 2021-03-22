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«Самый сложный мой образ»: Макеева рассказала о тонкостях преображения в шоу «Точь-в-точь»

В очередном выпуске проекта актриса перевоплотилась в Ирину Понаровскую.

«Самый сложный мой образ»: Макеева рассказала о тонкостях преображения в шоу «Точь-в-точь»
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева – одна из участников пятого сезона шоу «Точь-в-точь». Актриса уже успела выйти на сцену в образе Светланы Лободы, певицы Сабрины, а на этот раз она перевоплотилась в Ирину Понаровскую. В своем Instagram Анастасия рассказала, что предшествовало пятиминутному выступлению на сцене.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева в образе Ирины Понаровской. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Это самый сложный мой образ с точки зрения грима. Шесть часов только прическа плюс пластический грим плюс художественный грим. В итоге я пропустила трех участников и вышла на сцену позже на два часа, чем должна была, сильно измучилась и устала», — написала Макеева.

Мнения фанатов разделились. Один отметили, что Насте удалось передать образ артистки, другим – номер не понравился.

«Вы как всегда на высоте! Эту женщину невозможно спародировать! Супер!» — писали пользователи Сети.

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