«Интуиция кричала «давай!»: участница «Холостяка» пришла на проект лишь ради беседы с Тимати

До этого Татьяне Супиченко даже не нравился такой формат шоу.

Участница восьмого сезона «Холостяка» на ТНТ Татьяна Супиченко запомнилась еще с первой серии, когда пришла на знакомство последней, но сразу же получила розу от Тимати. Действительно ли она — фаворитка известного рэпера, или это был лишь ход для привлечения внимания?

В одном из интервью 24-летняя девушка призналась, что сходила на кастинг легко и непринужденно, не особо веря, что попадет в проект. Поэтому новость о том, что ее приняли в шоу, огорошила красавицу — она просто была не готова к такому повороту событий.

«До проекта относилась к истории «Холостяк», как и большинство зрителей, не поддерживающих такой формат. Но интуиция кричала «давай!». Начала интересоваться Тимати, и мне правда захотелось узнать, кто такой Тимур Юнусов. В обычной жизни диалог с ним едва ли был возможен, поэтому решила воспользоваться возможностью хотя бы ради одной беседы», — рассказала Татьяна изданию Wday.

Красавица также поделилась, что после выхода первых серий шоу с ее участием, в соцсетях появилось множество людей, поддерживающих ее. Такого внимания к себе девушка никогда еще не испытывала.

Что касается отношений, то до «Холостяка» у Супиченко был всего один роман. Но другие молодые люди, которые пытались ухаживать за Татьяной, после общения с ней тут же находили свою любовь. Девушка считает, что она приносит удачу в делах сердечных. Посмотрим, сработает ли ее «магия» на Тимати.

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