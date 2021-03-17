На телеканале «ЧЕ!» стартует новый сезон проекта «Решала» c Владом Чижовым

Борец за справедливость Влад Чижов возвращается на телеэкраны в понедельник, 22 марта. Новый сезон реалити-шоу «Решала» выйдет на телеканале «ЧЕ!».

Продюсеры проекта гарантируют зрителю свежие захватывающие обзоры хитрых схем. Мошенники в Сети, брачные аферисты и махинации с автомобилями — вот, что предстоит разоблачить бессменному ведущему Владу Чижову.

В новом сезоне Влад расскажет, чего стоит опасаться в 2021 году. Также телеведущий подскажет, как не попасться в ловушку даже опытному и профессиональному мошеннику.

Отметим, за все время существования реалити «Решала», Влад Чижов успел раскрыть несколько десятков афер. По словам продюсеров программы, некоторые мошенники узнают ведущего по голосу. Поэтому Влад принял решение набрать в свою команду новых проверенных людей.

Свежие выпуски реалити «Решала» будут выходить по будням в 22:00 на телеканале «ЧЕ!».

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