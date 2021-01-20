Влад Чижов ищет неравнодушных людей, готовых влиться в проект «Решала»

Телеканал «ЧЕ!» начал всероссийский кастинг в новое реалити-шоу «Решала. Охота началась». Напомним, что этот проект посвящен раскрытию мошеннических схем и борьбе с реальными аферистами. Передаче нужны смелые и инициативные люди, которые готовы бороться со злом, а именно работать под прикрытием, внедряться в ряды злоумышленников и предотвращать их действия.

«Не терпишь обман и хочешь везде навести порядок? Мне нужны такие замотивированные и надежные люди», — говорит ведущий программы «Решала» Влад Чижов, объявивший о расширении своей команды.

Для того, чтобы попасть на кастинг, нужно до конца января записать видео с рассказом о себе и прислать его на электронный адрес video@chetv.ru. Кандидат должен быть достаточно убедителен и гореть желанием восстановить справедливость — лучших отберут зрители «ЧЕ!» путем голосования на сайте канала, которое пройдет в феврале.

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