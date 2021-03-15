«Похожа невероятно!»: участница «Точь-в-точь» восхитила образом Ларисы Долиной

С песней «Льдинка» на сцене очередного выпуска шоу «Точь-в-точь» появилась Анастасия Спиридонова. Члены жюри без труда узнали в образе Ларисы Долиной артистку и буквально засыпали ее комплиментами.

«Похожа невероятно! Одета невероятно точно, как любит Лариса. И кудряшки эти. Ты на нее очень похожа! Лариса была бы счастлива. Это такое счастье, когда ее показывает такой талантливый человек», — сказал Леонид Ярмольник.

Максим Аверин признался Анастасии в любви.

«Блестяще! Здорово! Насть, я тобой восхищаюсь! Люблю тебя!», — сказал Максим Аверин.

Максим Галкин не смог припомнить такого талантливого попадания в чужой голос.

«Я не припомню подобного, даже приближающегося перевоплощения в Ларису Долину. А ведь это – мощный голос, своя ни на кого не похожая интонация. И ты так это сделала! Эталон просто!», — сказал Галкин.

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