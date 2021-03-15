«Прорыв в нашем шоу»: Галкин восхитился образом Макеевой в «Точь-в-точь»

Очередное преображение Анастасии Макеевой на шоу «Точь-в-точь» восхитило всех членов жюри. Актриса вышла на сцену в образе певицы Сабрины.

«Спела идеально. Это прорыв в нашем шоу. Потому что никогда еще не показывали певиц, которые грудью пробивали себе дорогу на сцену. Тебе это удалось! Ты в очередной раз выбрала себе образ и преуспела. Пять баллов», — сказал Галкин.

Выступление Макеевой все члены жюри оценили на максимальные пять баллов.

Напомним, недавно 39-летняя Анастасия объявила о том, что выходит замуж. Актриса получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова прямо на сцене театра.

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