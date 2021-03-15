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«Ничего общего с Ани Лорак»: Галкин раскритиковал образ артистки на шоу «Точь-в-точь»

Под гримом с песней «Зажигай сердце» была Валерия Ланская.

«Ничего общего с Ани Лорак»: Галкин раскритиковал образ артистки на шоу «Точь-в-точь»
Валерия Ланская. Фото: Global Look Press

В очередном выпуске шоу «Точь-в-точь» образ Ани Лорак попыталась претворить в жизнь Валерия Ланская. На сцене она появилась с песней «Зажигай сердце». И если с вокальной пародией члены жюри еще могли согласиться, то внешне у актрисы не получилось передать образ Лорак. Максим Галкин обрушился со шквалом критики на Ланскую.

Валерия Ланская
Валерия Ланская. Скриншот: youtube.com/Шоу на Первом

«Конечно, внешне ты вылитая Саша Савельева, ничего общего с Ани Лорак. И энергия у тебя фабричная. Прости, Лер. Ты была мимо энергии Ани Лорак. Ты выступала, как хорошо подготовленная поклонница Ани Лорак, которая просто в восторге от того, что она рядом с Ани Лорак, от того, что она двигается с ее балетом», — сказал Галкин.

Добавим, что в жюри шоу входят также Максим Аверин и Леонид Ярмольник. А четвертый член жюри меняется каждый выпуск. В этот раз в его месте была певица Пелагея.

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«Точь-в-точь»Ани ЛоракВалерия ЛанскаяМаксим Галкин