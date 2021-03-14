«Я не должен был быть на проекте «Холостяк»»: Тимати высказался о своем участии в шоу

На ТНТ стартовал новый сезон популярного шоу «Холостяк», в котором 25 девушек будут бороться за сердце рэпера Тимати.

В этом году организаторы немного изменили правила. Если раньше участницы только на проекте узнавали имя главного героя, то в этот раз имя холостяка объявили заранее.

Среди претенденток на сердце Тимати будет много моделей, собственно, как и любит музыкант. Ну, а ведущим стал украинский шоумен, 33-летний Никита Добрынин. Кстати, он уже участвовал в идентичном проекте, но в Украине и женился на победительнице шоу.

— Так сложился 2020-й год, но я не должен был быть на проекте «Холостяк» ни при каких обстоятельствах. И не пошел бы. Но так сложилось, поэтому я здесь, — сообщил Тимур ведущему Никите Добрынину.

Рэпер отметил, что это телеформат, это игра, но в какой-то момент эта игра может для него остановиться.

— Я не знакомлюсь на улицах, не знакомлюсь в ресторанах. Я вообще потерял нить к знакомствам. Я в какой-то момент это для себя отпустил. То, что положено мне – меня найдет. И у меня так было несколько раз. На проект пришел Тимур Юнусов, не Тимати, я готов к новым приключениям, — подытожил певец.

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