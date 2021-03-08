«От сыночка»: Анастасия Решетова показала подарок на 8 Марта

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати — Анастасия Решетова — опубликовала трогательное фото с сыном Ратмиром. На снимке маленький наследник Тимура Юнусова вручил матери подарок, сделанный своими руками.

Малыш в костюме Gucci изумрудного цвета с монограммой известного люксового бренда стоял и внимательно разглядовал открытку для родительницы. Отметим, что на ногах у маленького модника были кроссовки небезызвестного производителя Nike — Air Jordan.

«Подарок от сыночка», — подписала фото Анастасия.

Ратик с помощью няни смастерил аппликацию и даже подписал поделку. Судя по реакции мамы, мальчик очень порадовал Решетову. Знаменитость также рассказала, что накануне Международного женского дня сын самостоятельно убирался в квартире. Модель подчеркнула, что в этом он очень похож на нее. Ратмир совсем не выносит бардак и всегда помогает маме наводить чистоту и порядок в доме.

Напомним, осенью прошлого года Ратмиру исполнился год. Мальчик активно осваивает плавание. На занятиях часто присутствует его знаменитый отец. Также в столь раннем возрасте Юнусов уже побывал в ОАЭ и Крыму.

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