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Стала известна дата выхода нового сезона шоу «Холостяк» с Тимати

37-летний артист открыл охоту за своим сердцем.

Стала известна дата выхода нового сезона шоу «Холостяк» с Тимати
Тимати станет новым главным холостяком страны. Фото: Instagram.com/ timatiofficial

Восьмой сезон проекта «Холостяк» с Тимати стартует в воскресенье, 14 марта, на телеканале ТНТ.

Продюсеры шоу сообщили, что предстоящий сезон обещает зрителям не только новых героев с их неповторимыми характерами, но и новые правила игры. В частности изменится церемония вручения роз. Теперь у цветов будет три оттенка.

«Я не знаю, придут ли девушки ко мне, или они придут к Тимати, или они придут на проект, который дает большую популярность и медийность? Это такие вещи, в которых интересно  разобраться. Поэтому немного будоражит.  В новом сезоне мне хотелось максимально расширить рамки, отменить какие-то правила, а какие-то добавить, сделать что-то, что еще никто не делал. Это достаточно сложно, потому что все согласования проходят с держателями формата, но все-таки некоторые хулиганства (как личные приглашения) нам удались. И это далеко не все, это только самое начало» — заявил Тимати.

Также продюсеры отметили, что на атмосфере свиданий Тимура и претенденток на место новой возлюбленной шоумена сказалась любовь к экстриму бывшего владельца лейбла Blackstar.

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