Помахала Тимати: Анастасия Решетова в горчичном платье-бюстье повеселилась на вечеринке

Анастасия Решетова почти шесть лет состояла в отношениях с Тимати. Влюбленные были неразлучны, жили вместе, а в 2019 году у них родился сын Ратмир. Поклонники мечтали, что увидят пышную свадьбу рэпера, но появление ребенка испортило отношения пары. В мае 2020 года они расстались. Лишь позже модель призналась, что артисту перестало хватать внимания, так как в доме появился наследник. Тимати сразу принял участие в шоу «Холостяк», а вот его экс-возлюбленная сосредоточилась на работу.

Примечательно, что Решетова отметила Новый год в Дубае. Пока она отдыхала на курорте, ей стали дарить роскошные букеты, которые обычно могут позволить себе только шейхи. По возвращению в Москву девушку продолжили осыпать цветами. Она с радостью хвастается тем, что ее квартира превратилась в цветочный рай, но при этом имя поклонника не рассекречивает. А на днях Анастасия повеселилась на вечеринке с подругами. По такому случаю она принарядилась.

На праздничном вечере девушка отметилась в горчичном платье-бюстье в пол фирмы Rasario. Она подчеркнула свои выдающиеся формы.

А вот после вечеринки, где Решетова смогла потанцевать и развеяться, она стала отвечать на вопросы поклонников. «Если ли вероятность воссоединения с Ти? Вы были как одно целое», — поинтересовалась ее подписчица. «Были», — написала модель и «помахала рукой» с помощью эмодзи. Так девушка вновь дала понять, что воссоединяться с рэпером не собирается. Фанты считают, что новый ухажер, который, по слухам, имеет восточные корни, приглянулся Анастасии.

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