Звезда сериала «Мент в законе» Александр Хмельницкий приютил дома экс-любовника своей пассии

Александр Хмельницкий более 20 лет назад лишился супруги Галины, которая умерла. После этого он так и не женился, предпочитая в одиночку воспитывать дочку Анастасию. Однако больше года назад у мужчины появилась сожительница. Он закрутил роман с женщиной по имени Диана.

Наследница артиста сразу ее невзлюбила. А мачеха в итоге заявила актеру, что Анастасия не его дочь. Был проведен ДНК-тест на отцовство. Однако эксперты по правде и лжи узнали, что женщина совершила подлог. Она хотела обмануть любимого мужчину.

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Даже после этого неприятного инцидента Хмельницкий продолжил жить с Дианой. А не так давно она привела к ним в квартиру мужчину по имени Юрий. Она заверила, что это ее двоюродный брат, которому нужно временное пристанище. Актеру не нравилось такое соседство, но он терпел неудобства. А теперь дочка Александра объявила, что мачеха изменяет артисту. Она предоставила в студию «На самом деле» видео интимного содержания.

Проверка на полиграфе показала, что девушка не во всем говорит правду. Так она соврала, что Диана пыталась намеренно готовить невкусную еду для внука Хмельницкого. Когда в студию пришла избранница актера, то она опровергла все обвинения. Пассия актера заверила, что на видео запечатлена не она. Полиграф показал, что женщина не лжет. Анастасия хотела подставить мачеху, поэтому сняла постановочное видео.

А вот ДНК-тест показал, что Юрий вовсе не брат Дианы. Женщина сразу попыталась оправдаться, заверив, что мужчина ее хороший друг. Но эксперты выяснили, что у возлюбленной Хмельницкого был роман с этим человеком. Это вывело актера из себя.

«Значит так, уважаемые ребятки, с момента, как нам подадут такси, я вам дают три часа, чтобы вы собрали вещички свои. Я позвоню зятю Антону, если вы там еще будете, то пеняйте на себя», — заявила артист.

Однако эксперты уточнили, что роман между ними был давно. На данный момент они не любовники, а друзья.

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