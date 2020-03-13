Хмельницкая поделилась снимком со свадьбы родителей шестидесятилетней давности

Актриса Алена Хмельницкая в Instagram разместила две фотографии. Одна из них сделана 60 лет назад. В далеком 1960 году родители звезды сыграли свадьбу. На фотографии Валентина и Александр Хмельницкие еще совсем юные. На втором кадре можно увидеть, как они выглядят сейчас. Рядом с ними в кадре их любимая дочь.

«Поженились они 60 лет назад, а до этого с третьего класса (с 1-го класса хореографического училища) они сидели за одной партой и их все время выгоняли с уроков за то, что много болтали. И наговориться не могут до сих пор! Валечка Савина и Саша Хмельницкий! Поздравляю вас! Люблю! Таких больше не делают». Алена Хмельницкая

Отметим, что родители Хмельницкой – артисты балета. Они двадцать лет танцевали в Большом театре. Отец преподавал в хореографическом училище. Мать Алены Хмельницкой окончила ГИТИС.

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Сейчас родители Алены Хмельницкой большую часть времени проводят в Германии, где у них есть дом.