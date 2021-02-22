«Ноги-то мы уже знаем»: Галкин без труда угадал, кто представил Лободу в «Точь-в-точь»

На Первый канал после пятилетнего перерыва вернулось шоу «Точь-в-точь». Его ведущим стал Александр Олешко, а членами жюри — Максим Галкин, Леонид Ярмольник, Максим Аверин. Четвертый участник судейской бригады постоянно меняется. На этот раз в кресле оказалась Кристина Орбакайте.

Анастасия Макеева перевоплотилась в Светлану Лободу и исполнила ее песню «Пуля-дура». Актриса смогла передать не только ковбойский образ певицы, но и спародировала движения на сцене. Правда, все это не затруднило Максима Галкина угадать, кто скрывается за профессиональным гримом и костюмом.

«Ноги-то мы уже знаем! Это Анастасия Макеева, правильно? Прекрасный номер, прекрасное перевоплощение, работа гримеров. Немного не хватало лени… Светлана Лобода невероятная работяга, но вот на сцене такая…» — сказал Галкин.

Напомним, шоу «Точь-в-точь» — на Первом канале по воскресеньям.

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