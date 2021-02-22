Оперная дива: Ланская замахнулась на образ Нетребко в шоу «Точь-в-точь»

Шоу «Точь-в-точь» вернулось на Первый канал спустя лет. В новом сезоне членами жюри стали Максим Галкин, Максим Аверин, Леонид Ярмольник, а место четвертого во втором выпуске заняла Кристина Орбакайте. Когда на сцене появилась Валерия Ланская в образе Анны Нетребко, исполнившая песню из оперетты Франца Легара, зал аплодировал.

«Когда участники замахиваются на величайших звезд оперной сцены, это радует. Я считаю, что Валерия справилась. Номер по-своему уникален», — сказал Максим Галкин.

Валерия повторила образ Нетребко в сияющем платье-бюстье в пол. Для антуража взяла букет цветов. С таким же на публике появлялась и оперная дива.

Напомним, шоу «Точь-в-точь» выходит по воскресеньям на Первом канале.

Смотрите также: