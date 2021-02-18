«Последний герой. Чемпионы против новичков»: кто стал победителем шоу

На ТВ-3 продолжается показ шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков». Но уже 18 февраля практически все участники опубликовали в своих соцсетях интересные сообщения. Они написали о том, что именно они стали победителями сезона. В их числе была и прошлогодняя победительница шоу Надежда Ангарская.

«Загадочное лицо у меня? А знаете, почему? «Последний герой» едет домой! Только никому не говорите, вы же знаете, — большой секрет!» — сказала Ангарская в своем Instagram.

Аналогичные тексты с хештегом «ЯПоследнийГерой» появились и в аккаунтах других игроков. Этим флэшмобом они, во-первых, подтвердили, что съемки шоу завершены и все его участники уже вернулись домой, а во-вторых, ответили на уже появившиеся слухи о том, кто именно стал чемпионом в этот раз.

Хотите знать его имя наверняка?

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