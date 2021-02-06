«Раньше «Последний герой» был проще, теперь жестят»: Елена Перова – о Трояновой, сколопендрах и решении уйти

Актриса и телеведущая рассказала об участии в новом сезоне «Последний герой. Чемпионы против новичков».

6 февраля на телеканале ТВ-3 стартует новый сезон шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков». Участие в африканском сезоне примут Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Ведущей в третий раз станет Яна Троянова.

Накануне премьеры Teleprogramma.pro поговорила с Еленой Перовой. Она, кстати, второй раз решилась принять участие в программе и ей есть что рассказать.

— Елена, как получилось, что вы во второй раз решились на подобную авантюру?

— Предложение поучаствовать в кастинге очень взволновало меня. Это была возможность вернуть себе впечатления, которые у меня остались с первого проекта. Очень хотелось снова окунуться в похожую среду, испытать тот сумасшедший адреналин. Я очень ждала поездки, мечтала отправиться на Занзибар надолго, чтобы заново перегрузиться, «перепрошиться», что называется.

Так что соглашаться или нет – у меня сомнений не было, хотя некоторые мои друзья спрашивали: «А ты уверена, ты вообще смотрела эту игру? Уверена, что хочешь в этом участвовать, там всякие дрязги, раскручиваются скандалы специально».

Я никого не слушала, у меня была идея – приехать и я не пожалела. Получила колоссальный заряд новой энергии и понимания, какие вещи для меня наиболее важные.

— А подтвердились предостережения относительно склок?

— Я как раз-таки не успела получить опыт дрязг, но быстро поняла, что так будет. В итоге приняла решение, которое избавило меня от соприкосновения с подобными вещами.

Мне показалось, что изменился не сам формат, а мое восприятие. А возможно, действительно, игра приобрела более жесткий характер. Но при этом я получила фантастические впечатления, познакомилась с Яной Трояновой, до этого мы не были знакомы лично. Домой вернулась в состоянии абсолютного счастья.

— А вы смотрели предыдущие выпуски игры на ТВ-3?

— Смотрела только один выпуск, где Надя Ангарская участвовала и победила. Но больше не смотрела, чтобы не настраивать себя, иначе потеряешь свежесть восприятия.

Я знаю, что такое телевидение, и я знаю, что на площадке происходит одно, а после монтажа мы видим совершенно другое. Так что не стала загружать себя информацией, ехала как чистый лист.

— Если сравнивать «Последнего героя» из 2000-х годов с тем, что покажут сейчас – были принципиальные отличия?

— Если сравнивать с игрой в начале нулевых, мне кажется, что соревнования стали жестче. Ну или я стала старенькая (смеется). Я, конечно, шучу. В 40 лет жизнь только начинается, как нам известно из одного фильма.

На этот раз жестили: неважно прилив-отлив или затапливает тебя — мы идем на игру.

Например, раньше разрешали взять с собой какую-то неформатную вещь: расческу, зубную щетку или пилочку, на этот раз послаблений и поблажек не было, все в равных условиях.

У нас с собой был маленький 15-литровый рюкзачок, куда нужно запихнуть кроссовки, штаны, толстовку, купальник, пару футболок — это вся одежда на 39 дней. Но трудностей никто не боялся.

Мы жили на коралловом рифе немного присыпанном песком, спали на камнях. Ночами такой ветер, что щеки раздувало. Вокруг всякие насекомые, крысы, куча муравьев, сколопендры, крабы. Непонятно, кто там по тебе ночью бегает.

— Вспоминая о первом вашем опыте участия в программе, что было самым сложным тогда и сейчас?

— Все-таки воспоминания стираются, романтизируются, по этому сложно вспоминать. Тогда у нас были комары, здесь их не было. Тогда что-то росло съедобное, теперь нет.

На этот раз не было никаких преференций, что есть в рюкзаке, то и твое. И достаточно двух часов, чтобы одежда вся стала мокрой. Тогда были очень жесткие ночи на крошечных островках. А здесь мы сразу понимали, где будет наш дом, приехали и начали его обустраивать.

Занзибар отличается тем, что днем изнуряющая жара, а ночами холодно. Мы скучковались, прижались бочком друг к другу и так спали. Никакой социальной дистанции, это нас спасало от ветра. Внутри острова мы решили не ночевать, там много ползучей живности.

— Кого вам не хватало в команде звезд?

— Я никого не удивлю, если скажу, что хотела бы видеть Владимира Преснякова. Он человек-солнце, очень позитивный, настоящий. Не нависал, не давил, помогал чем мог, нырял за морскими звездами, внутренности которых, как оказалось, можно есть и просто был душой компании.

Но я была готова встретить всех ребят, которые прошли кастинг. Немного посмотрела про каждого из них, кого-то я знала, кого-то — совсем нет.

— До старта программы имя ведущего держалось в секрете, и Ольга Бузова не скрывала, что хочет занять эту позицию. Но предпочтение все же отдали Яне Трояновой. На ваш взгляд, кто больше подходит на роль ведущего данного шоу?

— Никаких сомнений — только Яна Троянова. Это ее проект, он ей максимально подходит. Она суперведущая! Мне кажется, что лучше кандидатуры не придумать.

— Вы сказали, что игра на этот раз жестче. А Троянова тоже «жестит»?

— Да, но это же игра, есть определенные правила. Она ментор, хозяин игры. Она может сказать в лоб: «Ты толстый приехал» или «Зачем ты вообще приехал?»

Или когда я приняла решение уйти, она была против. но это было мое решение. На камеры было сказано что-то жесткое, а за – обнялись и пожелали друг другу всего доброго.

Если не будет такого харизматичного ведущего, смысл игры частично потеряется.

— Помимо участия в шоу, чем вы занимаетесь еще?

— До пандемии я работала в образовательной сфере, мы снимали контент для одного телеканала. А в 2020 году были вынуждены распустить команду. Но потом у меня жестко заболела мама, у нее случился инсульт. А до этого умер папа… Было много семейных забот.

Маму удалось поднять на ноги, она снова играет на фортепьяно, восстановилась. И я выдохнула и решила пойти учиться.

Выбрала профессию, которая связана с IT, она мне очень интересна. Я люблю анализировать, решать задачи, где нужно много думать и просчитывать варианты. Так что это мое. С весны, надеюсь, заняться образованием. Не знаю, что из этого выйдет, молодые ребята у нас очень талантливые и за ними трудно поспевать, а мне все-таки сорок. Но и у нас есть плюсы: опыт, умение взглянуть на ситуацию более зрело, проанализировать.

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