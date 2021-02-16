Морпех, журналистка и боксер: названы ведущие проекта «Решала. Охота началась»

Эта тройка будет охотиться на реальных мошенников вместе с Владом Чижовым.

Завершились выборы ведущих нового проекта канала «ЧЕ!» — «Решала. Охота началась». Тройка победителей из девяти кандидатов определилась путем зрительского голосования, в котором участвовали более 50 тысяч человек. Итак, лицами смелого шоу стали Станислав Соколов, Дарья Рубинская и Владимир Сорков. Теперь они — команда охотников за мошенниками, которые будут работать вместе с Владом Чижовым.

Журналист Дарья Рубинская отличается смелостью и не боится идти на прямой конфликт в вопросах отстаивания справедливости. Спортсмен Станислав Соколов ранее вел рубрику самообороны на одном из телеканалов, а сейчас решил перейти от теории к практике — он не только быстро реагирует на форс-мажорные обстоятельства, но, как боксер, может защитить своих напарников в случае опасности. Бывший морпех Владимир Сорков работает в службе безопасности и владеет техниками рукопашного боя. Когда-то он служил в полиции, поэтому знает, как противостоять преступникам.

Эти люди будут работать на опережение — внедряться в схемы аферистов и выводить мошенников на чистую воду еще до того, как те смогут одурачить уйму людей. Информация, добытая создателями передачи будет передаваться сотрудникам полиции.

Известно, что проект «Решала. Охота началась» выйдет в эфир телеканала «ЧЕ!» весной 2021 года.

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