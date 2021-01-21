«Запои были»: Стас Костюшкин раскроет секреты личной жизни в ток-шоу Леры Кудрявцевой

Новым героем в студии Леры Кудрявцевой станет Стас Костюшкин. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артист расскажет много интересного. В том числе о кризисе семейной жизни, мыслях о разводе с женой Юлией, алкоголизме и родственниках, которые его стыдятся.

«Запои были серьезные. Однажды надо было уже увозить в больницу…» — признался Костюшкин в студии ток-шоу.

Кто спас экс-солиста «Чай вдвоем» от алкоголизма? Как он находил деньги для семьи во время пандемии? Из-за чего в семье певца случаются ссоры? На эти и другие вопросы Костюшкин ответит в ток-шоу «Секрет на миллион». В эфире НТВ программу можно будет увидеть 23 января в 13:00.

Смотрите также: