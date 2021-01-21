Лера Кудрявцева: «Стас Костюшкин рассказал о кризисе отношений»

23 января в 13:00 в кресле героя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется Стас Костюшкин. Певец поделится детскими переживаниями, объяснит, почему его стыдится родня, а также откровенно расскажет о кризисе в отношениях, который им с женой удалось пережить.

Примерным семьянином Стас стал в 2006 году, когда женился на эффектной девушке по имени Юля, работавшей в группе «Чай вдвоем» танцовщицей. На момент знакомства с Юлей Стас был женат, в этом браке родился сын… Но чувства к Юле были так сильны, что долго сопротивляться им мужчина не смог. Хотя пытался отказать себе в любви, убедить себя в том, что не имеет права уходить из семьи, раз уж он ее создал.

Подобные истории редко заканчиваются разводом, но Стас свое слово сдержал. И держит его до сих пор, стараясь любить и баловать жену. Хотя, как и в любой семье, в паре Костюшкиных бывают и скандалы, и разговоры о разводе. И Юля, и Стас — натуры эмоциональные, палец в рот не клади. Если что не так — мало не кажется никому.

«Помню, Стас сказал: «Я вернусь — и будем разводиться», — вспоминает Юля. — Я ответила: «Хорошо».

«Юля умеет вывести на критический уровень, — вторит жене Стас, глядя на нее с нежностью. — Но когда я сильно влюблен, я все могу простить».

К счастью, скандалы в семье Костюшкиных если и случаются, то быстро заканчиваются. Я считаю, что люди, которые искренне друг друга любят, всегда смогут договориться. Даже если речь заходит о финансах, из-за которых в семьях случается много ссор.

Ситуация с пандемией не могла не отразиться на семейном бюджете Костюшкиных. Артисты живут концертами, гастролями, а когда весь мир закрыт на замок, о каком заработке может идти речь?

«Первым делом я продал машину», — говорит Стас.

Считаю, именно так должен вести себя настоящий мужчина в сложной ситуации. Решать проблемы быстро и уверенно, даже если приходится поступаться собственным комфортом. Стаса можно назвать настоящим мужчиной, джентльменом. Как правило, быть мужчиной мальчика учит отец. Но Стас рос без отца и, получается, сделал себя сам.

Но если жена и дети Стасом гордятся, то некоторые родственники до сих пор его сторонятся. Я, честно говоря, очень удивилась, когда Стас мне об этом рассказал. Так, однажды они сидели большой компанией, и сестра Стаса настолько стыдилась родства с Костюшкиным, что так и не призналась, что они родня…

А ведь Стас — человек, на которого можно положиться, который не бросит в беде и не пройдет мимо. Я бы гордилась таким братом, ведь Стас — действительно хороший и порядочный человек, редкость в наше время. Он не может спокойно смотреть на чужую беду и всегда готов прийти на помощь, если это в его силах. Так, одного близкого человека заботливый Стас пытается вылечить от смертельно опасной зависимости.

«Запои были серьезные, ­— хмурится певец. — Однажды надо было уже увозить в больницу…»

Кого спасает от алкоголизма Стас Костюшкин? Почему считает себя обязанным помогать? И что получает в ответ? Все ответы — в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

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