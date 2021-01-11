«Есть такая договоренность»: беременная любовница Алибасова заявила, что получит 10 млн рублей

Виктория Полторацкая готовится к рождению малыша. По словам директора Вадима Горожанкина, она уже потратила 15 миллионов рублей со счетов Бари Алибасова и намерена претендовать на наследство продюсера.

Бари Алибасов не раз из своей жизни делал достояние общественности. Даже его свадьба с Лидией Федосеевой-Шукшиной наделала много шумихи в 2018 году, но развод с артисткой стал еще более скандальным. Спустя два года несколько раз супруги намеревались расстаться, но окончательно они разошлись, когда в семье продюсера появилась молодая любовница Виктория Полторацкая. Сначала девушка поселилась дома у Бари Каримовича, а потом стала делать ему массаж и танцевать для него.

В конце декабря Алибасов получил развод и заявил, что сделает Викторию своей девятой женой. Более того, оказалось, что девушка уже ждет ребенка и утверждает, что отцом будущего малыша является 73-летний продюсер. Сын звезда Бари-младший уверен, что его отца хотят обмануть. Он заявил, что Полторацкая эскортница, которую он сам привел в дом. А детектив выяснил, что у нее есть ребенок от прошлых отношений, которого она скрывает от всех.

Однако новая информация о невесте не напугала Алибасова. Он готовится к свадьбе, а также к рождению ребенка. Продюсер мечтает о дочке, поэтому выбирает розовую коляску и приданое для ребенка. В студии передачи «На самом деле» были показаны кадры, на которых он ходит по детским магазинам с возлюбленной. А вот Виктория ранее отказывалась проводить ДНК-экспертизу, чтобы определить, кто отец ребенка, но теперь сдала кровь на проверку.

Девушка объявила, что находится на 13-й неделе беременности. «Я наблюдаюсь у врача, мы делали скрининг во время УЗИ», — отметила возлюбленная продюсера.

При этом Полторацкая отметила, что получает угрозы от родственников Алибасова, а также от его сына, который якобы разместил ее фото на сайте приватных-услуг.

«У нас есть такая договоренность с Бари, что он при рождении мальчика или девочки оставит для ребенка 10 миллионов рублей. Я стану официальной его женой и, конечно, стану претендовать на часть наследства», — призналась Виктория.

Однако в студии выяснилось, что Алибасов позволяет невесте пользоваться его банковскими картами. По словам девушки, она покупает вещи для ребенка, а также для себя. Озвучивать потраченную сумму Полторацкая не стала, но только коляску она выбрала за 150 тысяч рублей. Директор продюсера Вадим Горожанкин заявил, что пассия Бари Каримовича уже потратила миллионы рублей.

«Все знают, что ты хочешь! Ты хочешь загнать Бари в могилу и получить половину наследства! Ты знаешь, что я детализацию счета сделал? Ты 15 миллионов рублей сняла уже! А то, что я с мужиками твою переписку в компьютере нашел?» — заявил Горожанкин.

При этом Виктория заверила, что не понимает, о чем идет речь. Алибасов тоже был не в курсе, что девушка тратит такие большие деньги и предпочел верить невесте.

«Все это вранье! Он все сам украл», — ответила Виктория.

Проверка на детекторе лжи показала, что Вадим говорит правду насчет денег. А когда ведущий Тимур Еремеев начал зачитывать результаты ДНК-теста, то был удивлен. Его не смогли провести, так как венозная кровь не подошла для осуществления анализа. В студии заподозрили, что Виктория могла намеренно испортить кровь. Но девушка согласилась сдать анализы повторно. Эксперты также заподозрили, что она может быть не беременна, что пытается скрыть.

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