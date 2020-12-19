73-летний Алибасов сообщил Жорину, что собирается покончить с собой на фоне проблем в семье

Бари Алибасов не скрывает, что с ним постоянно происходят странные истории. Год назад все обсуждали, как он отравился, выпив опасную жидкость. А не так давно продюсер пропал. Как оказалось, он несколько недель находился со знакомыми, употребляя алкоголь, а потом попал в больницу. Его сын Бари-младший заверял, что его отца похитили и намеренно спаивали, чтобы отнять квартиру, но проверка на детекторе лжи показала, что это ложь.

Недавно у Алибасова окончательно разладились отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он решил с ней развестись и завел интрижку с молодой девушкой. А в декабре продюсер снова угодил в больницу после передозировки «Виагрой». На днях 73-летний мужчина был выписан из медицинского учреждения и уехал домой. 19 декабря адвокат Сергей Жорин рассказал журналистам, что его шокировал звонок Бари Каримовича, так как мужчина заявил, что хочет наложить на себя руки.

Юрист встревожен тем, что сказал ему Алибасов. Он обратился к его родственникам и близким, чтобы они наведались домой к Бари Каримовичу.

«Меня это очень сильно встревожило. Дело в том, что много лет назад, когда я также, к сожалению, был не в России, мне звонила супруга Александра Пороховщикова Ирина и говорила, что тоже устала жить. Я не воспринял эти слова всерьез и тоже отшутился. Но через несколько часов, к сожалению, узнал, что она реализовала свои слова», — пояснил адвокат.

Жорин отметил, что продюсеру очень тяжело и он нуждается в поддержке близких. Более того, юрист подчеркнул, что уходящий год был очень сложным, в том числе и для Алибасова, пишет 5-tv.ru.

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