Маргарита Грачева, которой муж повредил руки, стала ведущей нового ток-шоу «Близкие люди»

Теперь девушка, которая еще недавно училась жить с протезом вместо руки, будет вести передачу вместе с Леонидом Закошанским на канале «Россия».

В 2017 году произошла страшная история, которая многих заставила содрогнуться. Маргарита Грачева попала в больницу с отрубленными руками. Как позже выяснилось, девушку приревновал муж, который вывез ее в лес и серьезно покалечил. Врачам удалось восстановить одну руку, а вот вместо второй у молодой мамы теперь протез. Ей пришлось привыкать к новой жизни. Она живет со своей мамой Инной и сыновьями в Серпухове.

Несмотря на пережитый кошмар, Маргарита нашла силы, чтобы строить новую карьеру. Стало известно, что теперь она будет ведущей нового ток-шоу «Близкие люди» на телеканале «Россия» вместе с Леонидом Закошанским. Девушка решила помогать людям, у которых тоже появились проблемы в отношениях с родными, тем, кто не может простить обиды и упреки. Героям передачи помогут посмотреть на проблему под другим углом и найти выход.

Также экспертами шоу станут: звездный адвокат Александр Добровинский, психолог Александра Копецкая, специалист по формулам судьбы Евгений Змиев, который использует SWOT-анализ для решения личных проблем. На новой площадке будет протянута рука помощи тем, кто так в этом нуждается. Не только юристы и психологи, но также депутаты и представители местных властей возьмут истории героев под контроль и подскажут верное решение.

Добавим, что увидеть новую передачу «Близкие люди» можно будет уже с 15 января 14:55 на телеканале «Россия».

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