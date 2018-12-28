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Маргарита Грачева, которую покалечил муж, получила подарок от известного ресторатора

Маргарита Грачева, которую покалечил муж, получила подарок от известного ресторатора Маргарита Грачева с сыном. фото: кадр из передачи "Прямой эфир"
Девушке подарили сертификат на поездку в один из главных туристических центров Ивановской области - город Плес.

Андрей Малахов в последнюю пятницу уходящего года решил подвести итоги. В студию передачи «Прямой эфир» он пригласил Маргариту Грачеву, которой зимой прошлого года ревнивец-муж отрубил руки. Несколько часов врачи пытались спасти руки девушке, но им удалось собрать по частям лишь одну кисть. Этим летом она вернулась из Германии, где ей сделали протез. Она рассказала Малахову, как теперь живет со своей мамой Инной и детьми в Серпухове.

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Маргарита принесла с собой торт и поздравила ведущего с наступающим Новым годом. Девушка поблагодарила его за то, что она способна самостоятельно держать тарелку с тортом. Малахов спросил о том, как она прожила 2018 год. «Это сложный вопрос. Были большие цели. Каких-то определенных я добилась, но у меня есть планы и на следующий год», — призналась гостья. Мама Грачевой в очередной раз поблагодарила врачей, редакторов передачи и других людей, которые помогли и продолжают им помогать. «Есть столько случаев. Например, мужчина из Тулы все время, раз в два месяца, привозит нам полный пакет пряников для детей. Очень много отзывчивых людей. Хочется их поблагодарить», — поделилась Инна.

Маргарита Грачева пришла в студию со своей мамой
Маргарита Грачева пришла в студию со своей мамой. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Телеведущий рассказал, что у него есть сюрприз для Маргариты. Девушке передали привет из Плеса, Ивановская область. Бизнеследи и ресторатор Елена Маньенан пригласила Грачеву с детьми приехать к ним в гости, остановиться в новой гостинице и отдохнуть. «Вы уникальная женщина, настоящая, русская. Мы восхищаемся вами и зовем вас для того, чтобы подарить вам нашего тепла и поддержать вас», — обратилась Елена к героине. Малахов передал Маргарите подарочный сертификат на посещение уникального отеля в городе Плес.

Елена пригласила Маргариту посетить Плес
Елена пригласила Маргариту посетить Плес. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Напомним, что Дмитрий Грачев был осужден на 14 лет колонии строгого режима. Также его обязали выплатить бывшей жене компенсацию в размере 2 000 035 рублей. Сама Маргарита мечтала, чтобы мужчина, который ее покалечил, получил пожизненный срок, но, к сожалению, по статьям «Похищение», «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Угроза убийства» максимальных сроков не дают.

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Маргарита Грачева, которую покалечил муж, получила подарок от известного ресторатора
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