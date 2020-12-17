Звезда сериала «Солдаты» Павел Кассинский уличил молодую возлюбленную в неверности

Артист вызвал девушку на детектор лжи. Он даже не подозревал, как она его обманывает.

Павел Кассинский снимался во множество сериалов, включая «Интерны», «СашаТаня», но зрителям запомнилась его роль в сериале «Солдаты». 44-летний актер ведет закрытый образ жизни. Ходили слухи, что у него есть жена и дети. Однако 17 декабря он стал героем передачи «На самом деле». Мужчина вызвал на детектор лжи свою возлюбленную Галину, которую заподозрил в неверности.

«Мы живем в разных квартирах. Я решил ее проведать. Подъезжая, я увидел, как в ее машине, которую мы купили недавно, сидит другой человек, незнакомый. Я не растерялся, а сразу ей позвонил. Оказалось, что машину угоняют. Я решил догнать его. Слава Богу, есть шлагбаум, удалось его нагнать», — пояснил Павел.

Он достал угонщика из машину и стал с ним драться. Однако мужчина убежал. Актера насторожило то, что в квартире он почувствовал присутствие другого человека и не поверил Галине, что она была в этот день на маникюре. Более того, девушка не подала заявление о попытке угона машине. По геолокации артист проверил, где была его возлюбленная. Он выяснил, что девушка часто врет о том, где находится.

Гостей в студии поразило, что Кассинский тратит на свою пассию 450-500 тысяч рублей ежемесячно. «Ногти, ресницы. У нее еще есть свой интернет-бизнес», — отметил актер. Сама девушка призналась, что актер ей дарит наряды, которые стоят от 40 до 150 тысяч. Он одел возлюбленную на полтора миллиона рублей.

«Паша дарит мне украшения. Это серьги с бриллиантами. Они стоят 400 тысяч рублей. Дизайнерский браслет стоит 3 тысячи евро, а вот это кольцо самое дорогое — стоит где-то миллион рублей», — поделилась Галина.

Однако Павел отметил, что некоторые подарки ей не делал. Недавно он оплатил ей поездку на Мальдивы с подругой. Проверка на полиграфе показала, что девушка обманывала актера. Более того, она была дома с другим мужчиной, поэтому врала ему. В студию пришла бывшая подруга Галины, которая заявила, что танцовщица увела у нее жениха Дмитрия. Именно с этим мужчиной девушка и изменяет актеру.

Гостья рассказала, что ее экс-подруга содержит любовника на деньги Кассинского и именно с ним ездила на острова. В итоге оказалось, что Галина изменяла артисту и использовала его. Машину она собиралась продать. Уже длительное время вместе с Дмитрием она зарабатывает на продаже автомобилей, которые девушка получает в подарок от мужчин.

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