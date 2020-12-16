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Полуфинал «Ледникового периода»: Бузова выступит в черном латексе, а Пегова сыграет смертельно больную девушку

Рассказываем, что покажут в выпуске, который выйдет в эфир Первого канала в субботу, 19 декабря.

Полуфинал «Ледникового периода»: Бузова выступит в черном латексе, а Пегова сыграет смертельно больную девушку
Первые кадры из полуфинала «Ледникового периода». Фото: Первый канал

Одно из самых популярных шоу Первого канала «Ледниковый период» завершается. В субботу, 19 декабря, нам покажут полуфинал. А это значит, что звезды и фигуристы продемонстрируют более сложные и яркие номера.

На проекте осталось восемь пар. И жюри больше не готово прощать помарки.

Мария Луговая и Повилас Ванагас изобразят любовную историю накануне блокады Ленинграда…

Мария Луговая – Повилас Ванагас. Фото
Мария Луговая – Повилас Ванагас. Фото: Первый канал

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев попытаются проанализировать трагический американский фильм «Реквием по мечте».

Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев. Фото
Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

Ирина Пегова сыграет смертельно больную девушку, а Оксана Домнина станет палачом…

Ирина Пегова – Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова – Алексей Тихонов. Фото: Первый канал
Вольфганг Черни – Оксана Домнина. Фото
Вольфганг Черни – Оксана Домнина. Фото: Первый канал

А вот Регина Тодоренко и Роман Костомаров покажут настоящую страсть на льду. Звезды станцуют страстное танго.

Регина Тодоренко – Роман Костомаров. Фото
Регина Тодоренко – Роман Костомаров. Фото: Первый канал

А как еще участники удивят телезрителей?

Дмитрий Сычев – Мария Петрова. Фото
Дмитрий Сычев – Мария Петрова. Фото: Первый канал
Ольга Кузьмина – Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина – Александр Энберт. Фото: Первый канал
Вячеслав Чепурченко — Яна Хохлова. Фото: Первый канал

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«Ледниковый период»Вольфганг ЧерниДмитрий СычевЕлена ИсинбаеваИрина ПеговаМария ЛуговаяОльга БузоваПрограмма "Ледниковый период"