Полуфинал «Ледникового периода»: Бузова выступит в черном латексе, а Пегова сыграет смертельно больную девушку

Рассказываем, что покажут в выпуске, который выйдет в эфир Первого канала в субботу, 19 декабря.

Одно из самых популярных шоу Первого канала «Ледниковый период» завершается. В субботу, 19 декабря, нам покажут полуфинал. А это значит, что звезды и фигуристы продемонстрируют более сложные и яркие номера.

На проекте осталось восемь пар. И жюри больше не готово прощать помарки.

Мария Луговая и Повилас Ванагас изобразят любовную историю накануне блокады Ленинграда…

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев попытаются проанализировать трагический американский фильм «Реквием по мечте».

Ирина Пегова сыграет смертельно больную девушку, а Оксана Домнина станет палачом…

А вот Регина Тодоренко и Роман Костомаров покажут настоящую страсть на льду. Звезды станцуют страстное танго.

А как еще участники удивят телезрителей?

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