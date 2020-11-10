«Позвонили для затравочки»: Солнцев объяснил, как Бородина получила приглашение на «Ледниковый период»

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что в истории с приглашением телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной на проект «Ледниковый период» не все чисто.

«Это как Виктория Боня, которую все время обкрадывают на сотни тысяч евро. А Бородина – это уже притча во языцех о своих отказах. Ну, честно. У нее в последнее время лицо сильно изменилось. Появилось опухлость губ. Она клянется, что ничего не делала. Может, ей позвонили для затравочки, а она решила, что ее уже позвали. В своих мыслях она уже отказалась».

Рустам Солнцев

Как заметил Солнцев, семейство Бородиной полно загадок. «Ее муж считает, что он фотомодель. Но при этом ретушь на фотки накладывают его фоторедактора. Он рассказывает про свои фирмы. А оказывается, они уже давно закрыты по документам. «Дом-2» — это шоу. Но там на самом деле нет ни шоу, ни реалити. Приколов там нет. Отношений нет. Правды там никакой нет. Бородина уже так свыклась, что желаемое выдает за действительное», — заметил он.

Ранее Ксения Бородина в общении с подписчиками в соцсетях обмолвилась, что ее звали на «Ледниковый период», но она ответила отказом. При этом она не пояснила, почему не пошла на рейтинговый проект.