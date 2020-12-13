«Это было сложно»: Исинбаева выступила в новом амплуа на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева открыла себя с другой стороны. Член жюри шоу «Ледниковый период» решила испытать на себе все сложности фигурного катания и сама встала на коньки. Причем, освоила технику катания довольно быстро. Результатами она поделилась со своим подписчиками в Instagram.

«Это было сложно, но очень интересно!» — подписала видео Исинбаева, на кадрах которого рассекала по корту.

Фанаты оценили умения чемпионки.

«Браво! Очередные достижения! С Вашим характером вы и эту высоту возьмете», — писали пользователи Сети.

Напомним, что работа Елены в судейской бригаде ледового шоу не раз подвергалась критике. Фанаты шоу даже просили Илью Авербуха убрать Исинбаеву из состава членов жюри, аргументируя это тем, что спортсменка принципиально занижает оценки парам.

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