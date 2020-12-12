«Ледниковый период»: эффектные и опасные номера участников проекта

Поначалу они стесняются и неловко, очень осторожно передвигаются по льду. Но чем больше катаются, тем больше входят в раж - и отчебучивают такие номера, что даже у авторитетного жюри дух перехватывает. Иногда они буквально рисковали жизнью!

Ольга Кузьмина и Александр Энберт

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина значилась в лидерах шоу вместе с заслуженным мастером спорта Александром Энбертом, но затем пара начала сдавать позиции. И тогда они решили включить в номер сложнейший элемент под названием тодес — партнер цепляет руки партнерши, которая практически лежа нарезает вокруг него круги. Малейшая осечка — и на огромной скорости фигуристка летит в борт или головой об лед. Элемент, на который решается не каждая профессиональная пара. Но они рискнули — и получили 12 шестерок от судей.

Владимир Маркони и Маргарита Дробязко

Сейчас Владимир Маркони появляется в шоу вне конкурса — в качестве закулисного интервьюера. А когда шоумен еще не вылетел из проекта и катался в паре с Маргаритой Дробязко, один раз чуть не сгорел на работе. В буквальном смысле слова.

Во время номера на песню из мюзикла «Призрак оперы» на лед опустилась гигантская горящая люстра, внутри которой по сюжету оказался Маркони. В пылу катания Владимир не заметил полыхающую конструкцию — и его ударило по руке, после чего он остался внутри круга лежать на льду. Изображая гибель от страсти.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров

Телеведущая и олимпийский чемпион уже не один раз падали на тренировках, а один раз Регина призналась, что от постоянных поддержек у ее партнера «синий пах». Но азарт пары не утихает. Во время десятого выпуска они представили номер… с живой змеей! Неизвестно, как это коварное пресмыкающееся ведет себя в повседневной реальности, а тут шипящую зверюшку вытащили на лед и показали в финале эффектного номера, где Регина предстала в костюме Клеопатры, а Роман — в образе римского военачальника Марка Антония.

Дмитрий Сычев и Мария Петрова

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев и фигуристка Мария Петрова выступили под композицию Адриано Челентано Confessa, чем не только впечатлили жюри. Но и испугали.

— Маша, куда такую поддержку?! — удивилась даже мегаопытная Татьяна Тарасова. — Меня даже подташнивать стало от страха! Он очень хорошо стоит на ногах, но так опасно! Машка превзошла себя.

— Когда ты поднял ее вверх, как символ, как флаг, это было потрясающе красиво! — согласился легенда советского хоккея Владислав Третьяк.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев

Телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым тоже учудили. Подняли хайпвумен под купол ледовой арены «Лужники» на 15 м, и все это под песню «Люди не верили». Дмитрий подчеркнул, что это была особенная песня для Ольги. Ведь она буквально летала под собственную композицию — с судьбоносными словами припева «А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака». Видимо, это была песня про саму Бузову, ее карьеру, взлеты и падения. Словом, вышло символично.

«Ледниковый период» по субботам в 17.20

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