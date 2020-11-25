«Какая-то магия!»: Zivert отпразднует юбилей на сцене, исполнив свои хиты вживую

Юлия Зиверт, более известная как просто Zivert, является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она теперь часто появляется на вечеринках, где поет для гостей. Недавно девушка выступила на празднике у жены Александра Овечкина — Анастасии Шубской. Она исполнила свои хиты, заставив именинницу танцевать. А 28 ноября у самой артистки состоится день рождения.

Зиверт решила отметить свой юбилей на сцене. Она станет главной звездой в новом сезоне «Live в кайф» на канале «Муз-ТВ». В рамках этого проекта состоится премьера ее выступления. В этот день зрители главного музыкального телеканала смогут поздравить певицу и стать главными гостями ее концерта. Юлия исполнит свои песни вживую для любимых зрителей. Фанаты услышат лучшие треки из ее репертуара: Beverly Hills, «ЯТЛ», «Многоточие» и не только.

«Мы покажем красивый новый номер, который, честно говоря, еще никто не видел. Какая-то магия!» — отметила звезда. «Будет жарко, интересно, креативно! Включайтесь! Я буду всех вас виртуально обнимать», — добавила она.

Стоит добавить, что в каждом концерте «Live в кайф» включены эксклюзивные материалы, которые раскроют интересные факты о том, как создавались известные хиты. В условиях пандемии каждую неделю зрители могут наслаждаться живыми концертами любимых артистов, не покидая стен родного дома.

А увидеть грандиозную премьеру сольного концерта певицы Zivert можно будет на канале «Муз-ТВ» 28 ноября в 17:00, вместе с ней отпраздновав ее 30-летие.

Смотрите также: